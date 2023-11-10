Морозов Савва Васильевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1821 по 1860
Смерть
1860