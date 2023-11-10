Морозов Савва Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Савва Васильевич

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Место рождения

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Место жительства
С 1821 по 1860
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1860
Москва, город федерального значения Москва
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