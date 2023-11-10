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Бездетко Владимир Васильевич

Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.08.1985

Дочь: Волошина Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Волошина Татьяна Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волошин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Волошина Татьяна Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волошин Сергей Владимирович.

Мать ребёнка: Волошина Татьяна Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волошина Татьяна Валерьевна

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