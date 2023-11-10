Бездетко Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1985
Дочь: Волошина Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Волошина Татьяна Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волошин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Волошина Татьяна Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волошин Сергей Владимирович.
Мать ребёнка: Волошина Татьяна Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно