Афанасьев Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1898
Дата смерти06.08.1973
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание рядовой Воинская часть 112 одэб
Восприемник
Неизвестно
Максим Львов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Афанасьева) Галина Филлиповна
Мать ребёнка: Афанасьева Екатерина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Афанасьев Григорий Филлипович
Мать ребёнка: Афанасьева Екатерина Спиридоновна
Рождение ребёнка
16.10.1924
Дочь: Шумкова (Афанасьева) Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: Афанасьева Екатерина Спиридоновна
Городок Таборы заложен в 1594 году князем Петром Ивановичем Горчаковым. Селение Табариское отмечено на карте С. У. Ремезова 1701 года, при впадения речки Табариной. Село Табары находится чуть ниже по... Показать все
Рождение ребёнка
1927
Сын: Афанасьев Николай Филлипович
Мать ребёнка: Афанасьева Екатерина Спиридоновна
Смерть
06.08.1973