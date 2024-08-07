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Афанасьев Филипп Васильевич

Место рождения

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.11.1898

Дата смерти

06.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1898

Отец: Афанасьев Василий Петрович

Мать: Афанасьева Александра Павловна

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Екатерина Спиридоновна

Военная служба
Неизвестно
Воинское звание рядовой Воинская часть 112 одэб
Восприемник
Неизвестно
Максим Львов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Афанасьева) Галина Филлиповна

Мать ребёнка: Афанасьева Екатерина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Афанасьев Григорий Филлипович

Мать ребёнка: Афанасьева Екатерина Спиридоновна

Рождение ребёнка
16.10.1924

Дочь: Шумкова (Афанасьева) Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Афанасьева Екатерина Спиридоновна

Таборы, Таборинский муниципальный район, Свердловская область
Городок Таборы заложен в 1594 году князем Петром Ивановичем Горчаковым. Селение Табариское отмечено на карте С. У. Ремезова 1701 года, при впадения речки Табариной. Село Табары находится чуть ниже по... Показать все
Рождение ребёнка
1927

Сын: Афанасьев Николай Филлипович

Мать ребёнка: Афанасьева Екатерина Спиридоновна

Таборы, Таборинский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
06.08.1973

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