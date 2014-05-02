Быков Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Виктор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.2014

Отец: не указан

Мать: Быкова Марина Сергеевна

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