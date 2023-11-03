Айдакова Аксинья Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Марфа Кирилова
Отец ребёнка: Айдаков Кирил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Айдаков Кирил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Айдаков Иван Кирилов
Отец ребёнка: Айдаков Кирил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Айдаков Кирил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Айдаков Кирил Иванов
Смерть
Неизвестно