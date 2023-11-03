Айдакова Аксинья Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдакова Аксинья Михеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Марфа Кирилова

Отец ребёнка: Айдаков Кирил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Айдаков Степан Кирилов

Отец ребёнка: Айдаков Кирил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Айдаков Иван Кирилов

Отец ребёнка: Айдаков Кирил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Айдаков Федор Кирилов

Отец ребёнка: Айдаков Кирил Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Айдаков Кирил Иванов

Смерть
Неизвестно
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