Первушина (Зудилова) Елена Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина (Зудилова) Елена Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1929

Отец: Зудилов Федосей

Мать: Зудилова Дарья Ермолаевна

Рождение ребёнка
16.07.1956

Дочь: Балабашина Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Первушин Валентин Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первушин Юрий Валентинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кульбякина Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Первушин Валентин Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Нина Валентиновна

Отец ребёнка: Первушин Валентин Ильич

Смерть
Неизвестно
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