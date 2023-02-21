Первушина (Зудилова) Елена Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1929
Отец: Зудилов Федосей
Рождение ребёнка
16.07.1956
Дочь: Балабашина Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Первушин Валентин Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первушин Юрий Валентинович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кульбякина Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Первушин Валентин Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Нина Валентиновна
Отец ребёнка: Первушин Валентин Ильич
Смерть
Неизвестно