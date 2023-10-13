Быков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1991
Рождение ребёнка
08.02.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.2019
Дочь: Быкова Алёна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.2022
Дочь: Быкова Арина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности