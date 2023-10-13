Быков Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1991

Отец: Быков Александр Алексеевич

Мать: Быкова Галина Геннадьевна

Рождение ребёнка
08.02.2017

Сын: Быков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.2019

Дочь: Быкова Алёна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.08.2022

Дочь: Быкова Арина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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