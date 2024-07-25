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Тимофей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Никита Алексеевич

Мать: Лизавета

Рождение ребёнка
18.01.1831

Дочь: Ксения\\Аксинья Тимофеевна

Мать ребёнка: Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анисья Тимофеевна

Мать ребёнка: Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Решунов Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Филицапра\\Фили?

Мать ребёнка: Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Софья Тимофеевна

Мать ребёнка: Акулина Алексеевна

Смерть
1853

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