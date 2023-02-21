Ренжин Макар Андреевич
Место рожденияВятская губерния,Котельнический уезд,стан 2,дер.Лычевская
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Комментарий
Рождение
Около 1861
Вятская губерния,Котельнический уезд,стан 2,дер.Лычевская
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Ренжина Феодосия Епифановна
Вятская губерния,Котельнический уезд,Даровская волость,Сочиловское общество, дер.Лычевская (Микуличи)
Рождение ребёнка
07.11.1888 ст.
Мать ребёнка: Ренжина Феодосия Епифановна
Дер. Мещане Верхораменского с/п
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Фоминых Евдокия Макаровна
Мать ребёнка: Ренжина Феодосия Епифановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ренжин Владимир Макарович
Мать ребёнка: Ренжина Феодосия Епифановна
Вятская губерния, Орловский уезд, Казаковской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ренжина Феодосия Епифановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно