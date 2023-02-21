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Ренжин Макар Андреевич

Место рождения

Вятская губерния,Котельнический уезд,стан 2,дер.Лычевская

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Ренжин Андрей Степанович

Мать: Ренжина Наталья Анфиногеновна

Вятская губерния,Котельнический уезд,стан 2,дер.Лычевская
Рождение ребёнка
1883

Сын: Ренжин Исаак Макарович

Мать ребёнка: Ренжина Феодосия Епифановна

Вятская губерния,Котельнический уезд,Даровская волость,Сочиловское общество, дер.Лычевская (Микуличи)
Рождение ребёнка
07.11.1888 ст.

Сын: Ренжин Михаил Макарович

Мать ребёнка: Ренжина Феодосия Епифановна

Дер. Мещане Верхораменского с/п
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Фоминых Евдокия Макаровна

Мать ребёнка: Ренжина Феодосия Епифановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ренжин Владимир Макарович

Мать ребёнка: Ренжина Феодосия Епифановна

Вятская губерния, Орловский уезд, Казаковской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ренжин Петр Макарович

Мать ребёнка: Ренжина Феодосия Епифановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ренжина Феодосия Епифановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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