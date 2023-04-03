Маджугинский Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Маджугинская Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мажугинская Наталия Иванова
Рождение ребёнка
03.06.1809
Сын: Маджугинский Павел Иоаннович
Мать ребёнка: Мажугинская Наталия Иванова
Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
После 1836