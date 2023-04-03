Маджугинский Иван Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маджугинский Иван Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Мажуда (мажугинский) Герасим Иванов

Мать: Мажугинская Варвара Семенова

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Маджугинская Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мажугинская Наталия Иванова

Рождение ребёнка
03.06.1809

Сын: Маджугинский Павел Иоаннович

Мать ребёнка: Мажугинская Наталия Иванова

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мажугинская Наталия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
После 1836
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