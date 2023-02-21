Солодянкина (Русских) Степанида Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Солодянкин Александр Афонисьевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Солодянкин Еким Александрович
Отец ребёнка: Солодянкин Александр Афонисьевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Солодянкин Василий Александрович
Отец ребёнка: Солодянкин Александр Афонисьевич
Рождение ребёнка
06.11.1770
Сын: Солодянкин Павел Александрович
Отец ребёнка: Солодянкин Александр Афонисьевич
Рождение ребёнка
23.07.1774
Сын: Солодянкин Трофим Александрович
Отец ребёнка: Солодянкин Александр Афонисьевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Солодянкин Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Солодянкин Александр Афонисьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно