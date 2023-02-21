Солодянкина (Русских) Степанида Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина (Русских) Степанида Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Солодянкин Александр Афонисьевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Солодянкин Еким Александрович

Отец ребёнка: Солодянкин Александр Афонисьевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Солодянкин Василий Александрович

Отец ребёнка: Солодянкин Александр Афонисьевич

Рождение ребёнка
06.11.1770

Сын: Солодянкин Павел Александрович

Отец ребёнка: Солодянкин Александр Афонисьевич

Рождение ребёнка
23.07.1774

Сын: Солодянкин Трофим Александрович

Отец ребёнка: Солодянкин Александр Афонисьевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Солодянкин Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Солодянкин Александр Афонисьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Александр Афонисьевич

Смерть
Неизвестно
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