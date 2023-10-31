Афимья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Степан Григорьевич

Мать: Федосья Павловна

Смерть
Неизвестно
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