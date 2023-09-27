Савина Анисия Еразмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Анисия Еразмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Савин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Савин Николай Григорьевич

Сойволовская, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1925

Дочь: Савина Александра Николавевна

Отец ребёнка: Савин Николай Григорьевич

Сойволовская, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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