Савина Анисия Еразмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Савин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Савин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
11.04.1925
Дочь: Савина Александра Николавевна
Отец ребёнка: Савин Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно