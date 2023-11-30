Настасья Михайлова
Место рождения
Дата рожденияС 1780 по 1783 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1780 по 1783 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1795 по 1806 ст.
Муж: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
С 1802 по 1806 ст.
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Арина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Смерть
После 1858 ст.
Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния