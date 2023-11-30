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Настасья Михайлова

Место рождения

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

С 1780 по 1783 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1779 по 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1780 по 1783 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
С 1795 по 1806 ст.

Муж: Михаил Григорьев

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1802 по 1806 ст.

Сын: Сидор (Исидор) Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Арина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1858 ст.
Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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