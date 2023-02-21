Танагель Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Танагель Дмитрий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Танагель Евгений Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.11.?
Сын: Танагель Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Николаевна
Смерть
Неизвестно