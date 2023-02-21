Танагель Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танагель Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Танагель Дмитрий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Танагель Евгений Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.11.?

Сын: Танагель Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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