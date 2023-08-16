Рыбинская Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинская Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1867 ст.

Дочь: Рыбинская Феврония Агафоновна

Отец ребёнка: Рыбинский Агафон Васильевич

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбинский Агафон Васильевич

Смерть
Неизвестно
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