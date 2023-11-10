Язынин Аврам Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Язынин Дмитрий Иванов
Мать: Язынина Марья Степанова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Григорей Аврамов
Мать ребёнка: Язынина Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Прасковья Аврамова
Мать ребёнка: Язынина Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Язынина Анна Алексеева
Смерть
1819