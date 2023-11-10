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Язынин Аврам Дмитриев

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Место рождения

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Язынин Дмитрий Иванов

Мать: Язынина Марья Степанова

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Григорей Аврамов

Мать ребёнка: Язынина Анна Алексеева

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Прасковья Аврамова

Мать ребёнка: Язынина Анна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Язынина Анна Алексеева

Смерть
1819
Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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