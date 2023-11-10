Щербинин Алексей Козмин (Кузьмич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Алексей Козмин (Кузьмич)

Место рождения

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1694 или 1700 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694 или 1700 ст.

Отец: Щербинин Козма (Кузьма) Андриев

Мать: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1726 ст.

Сын: Щербинин Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Щербинин Исак Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1737 ст.

Сын: Щербинин Федос Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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