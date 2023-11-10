Щербинин Алексей Козмин (Кузьмич)
Место рождения
Дата рождения1694 или 1700 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694 или 1700 ст.
Отец: Щербинин Козма (Кузьма) Андриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1726 ст.
Сын: Щербинин Трофим Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737 ст.
Сын: Щербинин Федос Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно