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Бледная Екатерина Разинкова

Место рождения

Село Любостань , Суджанский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Любостань , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Февронья Ивановна

Отец ребёнка: Бледный Иван Карпович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Бледный Петр Иванович

Отец ребёнка: Бледный Иван Карпович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бледный Иван Карпович

Смерть
Неизвестно
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