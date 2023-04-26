Бледная Екатерина Разинкова
Место рожденияСело Любостань , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Любостань , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Февронья Ивановна
Отец ребёнка: Бледный Иван Карпович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Бледный Иван Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно