Чернышев Яков Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1884
Мать ребёнка: Чернышева Екатерина Филипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочурова Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Чернышева Екатерина Филипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Константин Яковлев
Мать ребёнка: Чернышева Екатерина Филипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернышева Екатерина Филипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернышева Екатерина Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно