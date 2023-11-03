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Чернышев Яков Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1884

Сын: Чернышев Никита Яковлев

Мать ребёнка: Чернышева Екатерина Филипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочурова Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Чернышева Екатерина Филипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Константин Яковлев

Мать ребёнка: Чернышева Екатерина Филипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Максим Яковлев

Мать ребёнка: Чернышева Екатерина Филипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Павел Яковлев

Мать ребёнка: Чернышева Екатерина Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Екатерина Филипова

Смерть
Неизвестно
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