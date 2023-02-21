Эндека Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эндека Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1912 ст.
Мать ребёнка: Эндека Анна Харлампиевна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Керчь, Керчь, Республика Крым
Мещанин города Керчь Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эндека Анна Харлампиевна
Смерть
Неизвестно