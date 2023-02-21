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Эндека Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эндека Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1912 ст.

Сын: Эндека Юстин Михайлович

Мать ребёнка: Эндека Анна Харлампиевна

Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Керчь, Керчь, Республика Крым
Мещанин города Керчь Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эндека Анна Харлампиевна

Смерть
Неизвестно
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