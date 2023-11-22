Соколова Антонина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Антонина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1934

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1934

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1968

Сын: Соколов Александр Игоревич

Отец ребёнка: Соколов Игорь Александрович

Рождение ребёнка
26.04.1970

Дочь: Бушуева Светлана Игоревна

Отец ребёнка: Соколов Игорь Александрович

Рождение ребёнка
21.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Игорь Александрович

Рождение ребёнка
12.05.1976

Дочь: Дульцева Любовь Игоревна

Отец ребёнка: Соколов Игорь Александрович

Рождение ребёнка
15.07.?

Дочь: Марьина Наталья Игоревна

Отец ребёнка: Соколов Игорь Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брезгина Ольга Игоревна

Отец ребёнка: Соколов Игорь Александрович

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