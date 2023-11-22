Соколова Антонина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1934
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1934
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1968
Сын: Соколов Александр Игоревич
Отец ребёнка: Соколов Игорь Александрович
Рождение ребёнка
26.04.1970
Дочь: Бушуева Светлана Игоревна
Отец ребёнка: Соколов Игорь Александрович
Рождение ребёнка
21.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Игорь Александрович
Рождение ребёнка
12.05.1976
Дочь: Дульцева Любовь Игоревна
Отец ребёнка: Соколов Игорь Александрович
Рождение ребёнка
15.07.?
Дочь: Марьина Наталья Игоревна
Отец ребёнка: Соколов Игорь Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брезгина Ольга Игоревна
Отец ребёнка: Соколов Игорь Александрович