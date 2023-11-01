Зайцева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1898

Дочь: Коротаева Анна Якимовна

Отец ребёнка: Зайцев Яким Диомидов

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Наталия Якимовна

Отец ребёнка: Зайцев Яким Диомидов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Яким Диомидов

Смерть
Неизвестно
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