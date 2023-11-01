Зайцева Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1898
Дочь: Коротаева Анна Якимовна
Отец ребёнка: Зайцев Яким Диомидов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Наталия Якимовна
Отец ребёнка: Зайцев Яким Диомидов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Яким Диомидов
Смерть
Неизвестно