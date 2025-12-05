Шегутов Иннокентий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.2025
Дата смерти27.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1951
Сын: Шегутов Павел Иннокентьевич
Мать ребёнка: Кашкарева Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
22.03.1963
Дочь: Шегутова Галина Иннокентьевна
Мать ребёнка: Кашкарева Антонина Михайловна
Рождение
05.12.2025
Отец: Шегутов Павел Иванович
Мать: Наталья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1990