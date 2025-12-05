Шегутов Иннокентий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шегутов Иннокентий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.2025

Дата смерти

27.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1951

Сын: Шегутов Павел Иннокентьевич

Мать ребёнка: Кашкарева Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
22.03.1963

Дочь: Шегутова Галина Иннокентьевна

Мать ребёнка: Кашкарева Антонина Михайловна

Рождение
05.12.2025

Отец: Шегутов Павел Иванович

Мать: Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашкарева Антонина Михайловна

Смерть
27.05.1990
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