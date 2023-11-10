Васильев Яков Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Вуколов Павел Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Павлов (Вуколов) Иван Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Ковалев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вуколова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вуколова Евфимия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вуколов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев (Васильев) Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно