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Васильев Яков Павлович

Место рождения

Рушиново, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Вуколов Павел Васильевич

Мать: не указана

Рушиново, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Павлов (Вуколов) Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Ковалев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ковалев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вуколова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вуколова Евфимия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вуколов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев (Васильев) Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Мытно, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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