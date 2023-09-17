Скуднов Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуднов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.2012

Сын: Скуднов Артём Алексеевич

Мать ребёнка: Скуднова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
18.06.2014

Сын: Скуднов Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Скуднова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
05.02.2018

Дочь: Скуднова Неонила Алексеевна

Мать ребёнка: Скуднова Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скуднова Елена Викторовна

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