Скуднов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.2012
Мать ребёнка: Скуднова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
18.06.2014
Мать ребёнка: Скуднова Елена Викторовна
Рождение ребёнка
05.02.2018
Дочь: Скуднова Неонила Алексеевна
Мать ребёнка: Скуднова Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно