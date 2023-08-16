Котлова (Шкаликова) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлова (Шкаликова) Александра Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1921

Дата смерти

09.02.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1921

Отец: Шкаликов Егор Ильич

Мать: Шкаликова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котлов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
01.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котлов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
12.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котлов Виктор Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котлов Виктор Александрович

Смерть
09.02.1990
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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