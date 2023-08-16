Котлова (Шкаликова) Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1921
Дата смерти09.02.1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1921
Отец: Шкаликов Егор Ильич
Рождение ребёнка
20.09.1942
Рождение ребёнка
01.07.1944
Рождение ребёнка
12.04.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1990