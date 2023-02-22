Вершинина (Долматова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1898
Рождение ребёнка
09.09.1899
Дочь: Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович
Рождение ребёнка
22.10.1901
Дочь: Цаплинова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович
Рождение ребёнка
09.02.1904
Сын: Вершинин Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович
Рождение ребёнка
04.07.1910
Сын: Вершинин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.06.1912
Сын: Вершинин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович
Рождение ребёнка
01.03.1914
Сын: Вершинин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович
Смерть
Неизвестно