Вершинина (Долматова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Долматова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1898

Муж: Вершинин Сергей Павлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1899

Дочь: Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович

Рождение ребёнка
22.10.1901

Дочь: Цаплинова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович

Рождение ребёнка
09.02.1904

Сын: Вершинин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.07.1910

Сын: Вершинин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.06.1912

Сын: Вершинин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович

Рождение ребёнка
01.03.1914

Сын: Вершинин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Вершинин Сергей Павлович

Смерть
Неизвестно
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