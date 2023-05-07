Соловьева Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1915

Дата смерти

22.10.1989

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

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1945 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1915

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Федор

Рождение ребёнка
04.01.1945

Дочь: Ваганова Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Соловьев Федор

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Федор

Смерть
22.10.1989
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