Соловьева Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1915
Дата смерти22.10.1989
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1915
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1941
Рождение ребёнка
04.01.1945
Дочь: Ваганова Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Соловьев Федор
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Федор
Смерть
22.10.1989