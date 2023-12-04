Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Лукашин Илья Харитонович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Лукашин Илья Харитонович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лукашина Евросинья Ильинична
Отец ребёнка: Лукашин Илья Харитонович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Лукашин Илья Харитонович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лукашина Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Лукашин Илья Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно