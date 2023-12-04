Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Лукашин Георгий Ильич

Отец ребёнка: Лукашин Илья Харитонович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лукашин Григорий Ильич

Отец ребёнка: Лукашин Илья Харитонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лукашина Евросинья Ильинична

Отец ребёнка: Лукашин Илья Харитонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лукашин Василий Ильич

Отец ребёнка: Лукашин Илья Харитонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лукашина Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Лукашин Илья Харитонович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукашин Илья Харитонович

Смерть
Неизвестно
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