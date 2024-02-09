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Тиханенков Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1987

Дочь: Скородумова (Тиханенкова) Надежда Юрьевна

Мать ребёнка: Тиханенкова (Буевич) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
01.01.1991

Сын: Тиханенков Виктор Юрьевич

Мать ребёнка: Тиханенкова (Буевич) Ольга Владимировна

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