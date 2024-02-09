Тиханенков Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1987
Дочь: Скородумова (Тиханенкова) Надежда Юрьевна
Мать ребёнка: Тиханенкова (Буевич) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
01.01.1991
Сын: Тиханенков Виктор Юрьевич
Мать ребёнка: Тиханенкова (Буевич) Ольга Владимировна