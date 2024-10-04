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Арбузова Иулитта Иванова

Место рождения

Тверской губ., Колязинскаго у., Семендяевской вол., дер. Раменья

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутузовъ Иванъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Степан Николаев

Упоминание
01.06.1912
Тверской губ., зинскаго у. Семендяевской вол., дер. Раменья Крещение Федора в тот же день родители: Тульской губ., Веневскаго у. Толстовской вол, села Борисова крѣская дѣвица Екатерина Капитонова Ки... Показать все
Смерть
Неизвестно

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