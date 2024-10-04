Арбузова Иулитта Иванова
Место рожденияТверской губ., Колязинскаго у., Семендяевской вол., дер. Раменья
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутузовъ Иванъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
01.06.1912
Тверской губ., зинскаго у. Семендяевской вол., дер. Раменья Крещение Федора в тот же день родители: Тульской губ., Веневскаго у. Толстовской вол, села Борисова крѣская дѣвица Екатерина Капитонова Ки... Показать все
Смерть
Неизвестно