Чугунова (Савельева) Анна Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1905
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1907
Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1910
Дочь: Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1912
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1915
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1918
Дочь: Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1920
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1922
Сын: Чугунов Павел Никифорович
Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Никифоровна
Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно