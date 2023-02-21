Чугунова (Савельева) Анна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Савельева) Анна Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1905

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.08.1907

Сын: Чугунов Флор Никифорович

Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1910

Дочь: Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович

Рождение ребёнка
21.07.1912

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.02.1915

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1918

Дочь: Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.01.1920

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1922

Сын: Чугунов Павел Никифорович

Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Никифоровна

Отец ребёнка: Чугунов Никифор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно
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