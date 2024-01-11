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Измайлов Махсут

Место рождения

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия

Дата рождения

26.01.1953

Дата смерти

16.12.1994

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1953

Отец: Хайретдинов Искяндяр

Мать: Хадича

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
22.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
10.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.12.1994
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: авария, на своей машине,на Кутузовском проспекте около арки...
Похороны
Неизвестно
Россия ,село Б.Рыбушкино
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