Измайлов Махсут
Место рожденияс.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Дата рождения26.01.1953
Дата смерти16.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1953
Отец: Хайретдинов Искяндяр
Мать: Хадича
с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
22.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
10.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.12.1994
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: авария, на своей машине,на Кутузовском проспекте около арки...
Похороны
Неизвестно
Россия ,село Б.Рыбушкино