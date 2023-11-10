(Казанцева) Августина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Образование
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
2021