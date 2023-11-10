(Казанцева) Августина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казанцева) Августина Николаевна

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Место рождения

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1912 г.р.

Мать

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанцев Николай Артемьевич

Мать: Казанцева Анна Павловна

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Образование
Неизвестно
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
2021
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