Rovnov-Ровнов (Rovnov-Ровнова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rovnov-Ровнов (Rovnov-Ровнова) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

17.01.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ровнов Василий

Отец ребёнка: Rovnov-Ровнов Игнатий

Вертебово, Тихоновская волость, Калужская область, Россия
Смерть
17.01.1869
Калуга, город Калуга, Калужская область
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