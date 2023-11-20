Rovnov-Ровнов (Rovnov-Ровнова) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти17.01.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ровнов Василий
Отец ребёнка: Rovnov-Ровнов Игнатий
Вертебово, Тихоновская волость, Калужская область, Россия
Смерть
17.01.1869
Калуга, город Калуга, Калужская область