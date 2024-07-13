Мыльченков Петр Васильевич Около 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМыльченков Петр Васильевич

Мыльченков Петр Васильевич

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

21.03.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.07.1884 ст.

Дочь: Чеховская (Мыльченкова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Мыльченкова Дарья Петровна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
восприемники: удельные крестьяне Андрей Дмитриев Кравцов, Ольга Михайлова дочь Рожкова
Смерть
21.03.1900 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
"40 лет"

Мы используем куки для улучшения работы сайта.