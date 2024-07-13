Мыльченков Петр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти21.03.1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1884 ст.
Дочь: Чеховская (Мыльченкова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Мыльченкова Дарья Петровна
восприемники: удельные крестьяне Андрей Дмитриев Кравцов, Ольга Михайлова дочь Рожкова
Смерть
21.03.1900 ст.
"40 лет"