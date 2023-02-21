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Шейкин Андрей Владимирович
Шейкин Андрей Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1974
Пол
Мужской
Отец
Шейкин Владимир Николаевич
1950 г.р.
Мать
Шейкина Вера Васильевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец:
Шейкин Владимир Николаевич
Мать:
Шейкина Вера Васильевна
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