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Улезьков Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Улезьков Иван Дмитриевич

Мать: Улезькова Татьяна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603об
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Отдан в рекруты в 1849 г.
Смерть
Неизвестно

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