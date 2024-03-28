Козлов Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Иван Григорьевич

Козлов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Марьина) Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Марьина) Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Марьина) Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Марьина) Нина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Марьина) Нина Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
электрик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1967
Причина смерти: отравление

Мы используем куки для улучшения работы сайта.