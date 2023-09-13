Игорь Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игорь Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1993

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1993

Отец: Олег

Мать: Татьяна Юрьевна

Смерть
Неизвестно
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