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Игорь Олегович
Игорь Олегович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.02.1993
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Олег
Мать
Татьяна Юрьевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1993
Отец:
Олег
Мать:
Татьяна Юрьевна
Смерть
Неизвестно
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