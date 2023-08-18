Пушкарева (Мухачева) Неонила Егорова
Место рожденияпоч. Пихтовый Мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Пихтовый Мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1794 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.02.1801 ст.
Дочь: Агафия Самсонова
Отец ребёнка: Пушкарев Самсон (Самойла) Феоктистов
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Дарья Самсонова
Отец ребёнка: Пушкарев Самсон (Самойла) Феоктистов
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Пушкарев Самсон (Самойла) Феоктистов
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Пелагия Самсонова
Отец ребёнка: Пушкарев Самсон (Самойла) Феоктистов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, солдатка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834