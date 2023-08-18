Пушкарева (Мухачева) Неонила Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Мухачева) Неонила Егорова

Место рождения

поч. Пихтовый Мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Пихтовый Мыс, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1794 ст.

Муж: Пушкарев Самсон (Самойла) Феоктистов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.02.1801 ст.

Дочь: Агафия Самсонова

Отец ребёнка: Пушкарев Самсон (Самойла) Феоктистов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Дарья Самсонова

Отец ребёнка: Пушкарев Самсон (Самойла) Феоктистов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Пушкарев Флор Самсонов

Отец ребёнка: Пушкарев Самсон (Самойла) Феоктистов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Пелагия Самсонова

Отец ребёнка: Пушкарев Самсон (Самойла) Феоктистов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, солдатка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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