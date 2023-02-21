Яковлева Семенова (Соколова) Надежда Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Семенова (Соколова) Надежда Максимовна

Место рождения

село красноярское челябинский уезд оренбургская губерния

Дата рождения

28.09.1914

Дата смерти

02.08.1994

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1901 г.р.
1909 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1914

Отец: Соколов Максим Кузьмич

Мать: Соколова Таисия Алексеевна

село красноярское челябинский уезд оренбургская губерния
Бракосочетание
1928

Муж: Семенов Иван Иванович

Свердловск
Бракосочетание
11.05.1936

Муж: Яковлев Аркадий Ефимович

город Челябинск
Второй брак: 06.12.1943 муж Семёнов Иван Иванович
Бракосочетание
11.05.1936

Муж: Яковлев Аркадий Ефимович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Аркадий Ефимович

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Бракосочетание
По 1943

Муж: Семенов Иван Иванович

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович

Смерть
02.08.1994
Похоронена в г. Красноярске
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