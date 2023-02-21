Яковлева Семенова (Соколова) Надежда Максимовна
Место рождениясело красноярское челябинский уезд оренбургская губерния
Дата рождения28.09.1914
Дата смерти02.08.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1914
Отец: Соколов Максим Кузьмич
село красноярское челябинский уезд оренбургская губерния
Бракосочетание
1928
Свердловск
Бракосочетание
11.05.1936
город Челябинск
Второй брак: 06.12.1943 муж Семёнов Иван Иванович
Бракосочетание
11.05.1936
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Аркадий Ефимович
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Бракосочетание
По 1943
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович
Смерть
02.08.1994
Похоронена в г. Красноярске