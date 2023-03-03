Герасимова Ирина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Ирина Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1977

Отец: Герасимов Олег Евгеньевич

Мать: Герасимова Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
18.04.2012

Сын: Герасимов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Беззапоный Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
17.04.2014

Дочь: Герасимова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Беззапоный Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Беззапоный Михаил Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беззапоный Михаил Юрьевич

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