Герасимова Ирина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1977
Рождение ребёнка
18.04.2012
Сын: Герасимов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Беззапоный Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
17.04.2014
Дочь: Герасимова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Беззапоный Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Беззапоный Михаил Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно