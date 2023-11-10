Чекарамит Федор Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1878
Дочь: Шерварли Анна Федоровна
Мать ребёнка: Чекарамит Домникия Лазаревна
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1878г.,лист-107,зап.-34
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Тараш Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Чекарамит Домникия Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно