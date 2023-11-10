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Чекарамит Федор Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1878

Дочь: Шерварли Анна Федоровна

Мать ребёнка: Чекарамит Домникия Лазаревна

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1878г.,лист-107,зап.-34
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Тараш Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Чекарамит Домникия Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекарамит Домникия Лазаревна

Смерть
Неизвестно
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