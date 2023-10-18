Деревянченко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянченко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменева Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Деревянченко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревянченко Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Деревянченко Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деревянченко Анна Васильевна

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