Быков Максим Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Пантелей
Мать: Быкова ?
Рождение ребёнка
01.01.1911
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Быкова Веринея Александровна
Рождение ребёнка
01.01.1920
Мать ребёнка: Быкова Веринея Александровна
Рождение ребёнка
01.01.1923
Дочь: Палагия Максимовна
Мать ребёнка: Быкова Веринея Александровна
Рождение ребёнка
01.01.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова Веринея Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова Веринея Александровна