Быков Максим Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Максим Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1911 г.р.
1920 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Пантелей

Мать: Быкова ?

Рождение ребёнка
01.01.1911

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Быкова Веринея Александровна

Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Быков Николай Максимович

Мать ребёнка: Быкова Веринея Александровна

Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: Палагия Максимовна

Мать ребёнка: Быкова Веринея Александровна

Рождение ребёнка
01.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Веринея Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Веринея Александровна

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