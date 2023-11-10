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Гаврилов Илья

Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

17.07.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

YK
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1020
Воронежской обл.
Скрывался у цыган в Воронежской обл.
Рождение
17.07.1895

Отец: Гаврилов Сергей

Мать: Гаврилова Пелагея Петровна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Крещение
19.07.1895
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Godparents:Б.купец Дмитрий Степанов. Гаврилов, дочь временного купца девица Анна Петров-а Фролова. | Соборно-Преображенская
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: не указана

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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