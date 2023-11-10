Гаврилов Илья
Место рождения
Дата рождения17.07.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1020
Воронежской обл.
Скрывался у цыган в Воронежской обл.
Рождение
17.07.1895
Отец: Гаврилов Сергей
Крещение
19.07.1895
Godparents:Б.купец Дмитрий Степанов. Гаврилов, дочь временного купца девица Анна Петров-а Фролова. | Соборно-Преображенская
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: ?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно