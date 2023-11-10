Ретюнская Марфа Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретюнская Марфа Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Мария Максимова

Отец ребёнка: Ретюнский Максим Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1729

Дочь: Есакова Ксения Максимова

Отец ребёнка: Ретюнский Максим Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Ефимия Максимова

Отец ребёнка: Ретюнский Максим Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Пелагея Максимова

Отец ребёнка: Ретюнский Максим Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Ретюнский Максим Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Ретюнский Максим Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Ретюнский Иван Максимович

Отец ребёнка: Ретюнский Максим Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ретюнский Максим Филиппов

Смерть
Неизвестно
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