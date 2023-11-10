Ретюнская Марфа Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Мария Максимова
Отец ребёнка: Ретюнский Максим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1729
Дочь: Есакова Ксения Максимова
Отец ребёнка: Ретюнский Максим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Ефимия Максимова
Отец ребёнка: Ретюнский Максим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Пелагея Максимова
Отец ребёнка: Ретюнский Максим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Ретюнский Максим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Ретюнский Максим Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Ретюнский Иван Максимович
Отец ребёнка: Ретюнский Максим Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно