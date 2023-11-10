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Вшивцев Иван Никитин

Место рождения

Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Вшивцев Никита Гордеевич

Мать: не указана

Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Стефанида Терентиева

Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Сын: Вшивцев Петр Иванович

Мать ребёнка: Вшивцева Стефанида Терентиева

Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Стефанида Терентиева

Место жительства
Неизвестно
Лапотная, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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