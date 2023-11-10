Вшивцев Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Вшивцев Никита Гордеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Стефанида Терентиева
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Вшивцева Стефанида Терентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763